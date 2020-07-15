В Україні швидко змінюється клімат: метеорологиня попередила про сильну спеку, смерчі і зливи

Підвищення середньорічної температури в Україні випереджає показники у всьому світі, а клімат змінюється сильніше. Тому "тропічна спека" влітку може скоро стати нормою.

Про це повідомила в інтерв'ю УНІАН кандидатка географічних наук, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. Такі дані підтверджують як міжнародні експерти, так і спостереження метеостанцій України.

За словами, метеорологині, такі процеси пов'язані з географічним розташуванням нашої країни.

"Північні країни теплішають швидше, ніж південні. До цього призводять атмосферні процеси, баричне утворення, які впливають на погоду", – сказала Адаменко.

Як приклад вона навела дані за 2019 рік.

"Тоді в Україні середньорічна температура повітря, а це головна характеристика процесу глобального потепління, перевищила норму на 2,7 градуса. А згідно з Паризькою угодою, людство бореться за те, щоб середньорічна температура не перевищила межу в 2 градуси. Але це не означає, що 2020 рік стане катастрофічним. Хоча, всі передумови для повторення антирекорду є", – зазначила синоптикиня.

На її думку, спекотне літо може стати звичним для нашої країни.

"Історія метеорологічних спостережень в Україні від 80 до 140 років, і за останнє 20-річчя вже зафіксовані два суперспекотні роки – 2007 і 2019-ий. І ось зараз знову повторення. Планета "підігрівається", накопичується більше прихованої енергії, атмосфера стає більш теплою і вологою. А за певних умов, наприклад, зустрічі холодних і теплих мас, все приходить в рух. Це – шквали, смерчі, торнадо, зливи, град та інше", – наголосила Адаменко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через зміни клімату спека і посуха стають все більш катастрофічними для України. Кліматичні зони почали зміщатися на північ.