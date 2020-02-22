Головна Новини
22 лютого • оновлено в 21:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні штрафи для пішоходів-порушників піднімуть втричі: названі суми

Читати матеріал російською

Верховна Рада України вирішила збільшити відповідальність для пішоходів-порушників і прописати для них нові суми штрафів.

Як повідомляє "Сьогодні", проєкт закону, зареєстрованого в парламенті, передбачає посилення відповідальності не тільки для пішоходів, але також для велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин.

На сьогодні всі ці категорії за порушення ПДР можуть відбутися попередженням, або штрафом у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн). Для пішохода напідпитку штраф складе 136 грн, а в тому випадку, якщо з вини цієї людини трапилася аварія – 170 грн.

В Україні піднімуть штрафи для пішоходів-порушників

В Україні піднімуть штрафи для пішоходів-порушників

Zaxid.net

Новини
Безпека на дорогах: українцям готують нові штрафи

У новому ж законопроєкті пункт про попередження взагалі відсутній, а штрафи встановлено у розмірі 255 грн, 510 грн для нетверезих пішоходів і 680 грн, якщо станеться аварія.

У пресслужбі Федерації роботодавців автомобільної галузі як приклад навели законодавство інших країн, де через штрафи стимулюється відповідальність кожного учасника дорожнього руху.

"Як приклад можна навести Польщу, де за перехід в недозволеному місці накладається штраф 50 злотих (309 грн, – ред.), чи Бельгію, де за аналогічне порушення або перехід на червоний сигнал світлофора муситимете заплатити щонайменше 50 євро. У деяких країнах встановлюють штрафи за користування мобільним телефоном під час перетину проїзної частини", – відзначили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у Києві незабаром у тестовому режимі запустять систему автоматичної фіксації порушень ПДР. В МВС відзвітували про завершення підготовки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України пішохід ПДР штрафы
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
8
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
но прежде чем пешеходов штрафовать нужно создать им условия . Тротуаров нет , зебры не везде видны .Заков тоне везде увидишь ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
Pollak John, Знаков тоже не везде увидишь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги