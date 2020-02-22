Верховна Рада України вирішила збільшити відповідальність для пішоходів-порушників і прописати для них нові суми штрафів.

Як повідомляє "Сьогодні", проєкт закону, зареєстрованого в парламенті, передбачає посилення відповідальності не тільки для пішоходів, але також для велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин.

На сьогодні всі ці категорії за порушення ПДР можуть відбутися попередженням, або штрафом у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн). Для пішохода напідпитку штраф складе 136 грн, а в тому випадку, якщо з вини цієї людини трапилася аварія – 170 грн.

В Україні піднімуть штрафи для пішоходів-порушників Zaxid.net

У новому ж законопроєкті пункт про попередження взагалі відсутній, а штрафи встановлено у розмірі 255 грн, 510 грн для нетверезих пішоходів і 680 грн, якщо станеться аварія.

У пресслужбі Федерації роботодавців автомобільної галузі як приклад навели законодавство інших країн, де через штрафи стимулюється відповідальність кожного учасника дорожнього руху.

"Як приклад можна навести Польщу, де за перехід в недозволеному місці накладається штраф 50 злотих (309 грн, – ред.), чи Бельгію, де за аналогічне порушення або перехід на червоний сигнал світлофора муситимете заплатити щонайменше 50 євро. У деяких країнах встановлюють штрафи за користування мобільним телефоном під час перетину проїзної частини", – відзначили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у Києві незабаром у тестовому режимі запустять систему автоматичної фіксації порушень ПДР. В МВС відзвітували про завершення підготовки.

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