В Україні хочуть втричі підняти штрафи для пішоходів: підсумки першого голосування Ради

Карина Бондаренко Суспільство 11:59, 3.06.2020 Оновлено: 13:10, 3.06.2020

У середу, 3 червня, Верховна Рада України в першому читанні підтримала посилення відповідальності для пішоходів-порушників і збільшення розмірів штрафів.

Йдеться про законопроєкт про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, його підтримали 277 народних депутатів. Він передбачає посилення відповідальності не тільки для пішоходів, а й для велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин.

В Україні штрафи для пішоходів хочуть підняти втричі

Зараз за порушення правил дорожнього руху всі вони можуть відбутися попередженням або штрафом у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 51 грн.

Тепер поняття попередження хочуть прибрати взагалі, а штрафи – збільшити втричі.

Нові штрафи за порушення ПДР пішоходами:

  • перехід проїжджої частини в недозволеному місці, в невстановленому місці, на заборонний сигнал світлофора та інші порушення ПДР – 255 грн;

  • ті самі порушення, вчинені в стані алкогольного сп'яніння – 510 грн;

  • порушення, що спричинили створення аварійної ситуації – 680 грн або громадські роботи на строк від 12 до 40 годин.

Скриншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що на дорогах Києва з 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Камери вимірюватимуть швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично їх фіксуватимуть.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Я не можу підвести киян!" Тищенко оголосив про участь у виборах мера столиці

ЄС і Британія услід за Канадою виступили проти повернення Росії до G7

Ракета Маска успішно повернулася на космодром. Фото

Українська делегація провела в Берліні переговори щодо Донбасу: перші підсумки

"Громадянська війна": Fashion-директорка Vogue Ukraine потрапила в скандал із висловлюванням про Україну