В Україні хочуть втричі підняти штрафи для пішоходів: підсумки першого голосування Ради
У середу, 3 червня, Верховна Рада України в першому читанні підтримала посилення відповідальності для пішоходів-порушників і збільшення розмірів штрафів.
Йдеться про законопроєкт про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, його підтримали 277 народних депутатів. Він передбачає посилення відповідальності не тільки для пішоходів, а й для велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин.
Зараз за порушення правил дорожнього руху всі вони можуть відбутися попередженням або штрафом у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 51 грн.
Тепер поняття попередження хочуть прибрати взагалі, а штрафи – збільшити втричі.
Нові штрафи за порушення ПДР пішоходами:
перехід проїжджої частини в недозволеному місці, в невстановленому місці, на заборонний сигнал світлофора та інші порушення ПДР – 255 грн;
ті самі порушення, вчинені в стані алкогольного сп'яніння – 510 грн;
порушення, що спричинили створення аварійної ситуації – 680 грн або громадські роботи на строк від 12 до 40 годин.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на дорогах Києва з 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Камери вимірюватимуть швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично їх фіксуватимуть.