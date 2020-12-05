В Україні шахрай отримав умовний термін за фейкові ліки від раку: Геращенко пообіцяв розібратися

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв взяти на особистий контроль справу шахрая, який продавав в Україні фальсифіковані препарати від раку і залишився на свободі.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Про випадок продажу в Україні "пустишок" замість медпрепаратів розповів ведучий програми Савік Шустер.

Так, 15 жовтня Шевченківський суд Києва виніс умовний вирок (3 роки випробувального терміну) особі, яка через інтернет продавала підроблені ліки від раку шийки матки.

Злочинець встиг продати товару на 300 тисяч гривень. Ведучий уточнив, що обвинувачений пішов на угоду зі слідством.

Шустер назвав подібні злочини спробою масового вбивства і зажадав суворих покарань за це.

Геращенко зі свого боку пообіцяв звернутися до Вищої ради правосуддя України, щоб перевірити законність вироку судді.

"Ось мені навіть цікаво дізнатися: ось та суддя, яка винесла рішення про умовний термін для людини, яка продавала жінкам, які страждають від раку шийки матки, фейк, плацебо – ця суддя жінка? Вона розуміє, що, можливо, десятки жінок, лікуючись цим препаратом, вони звели себе в могилу?" – запитав заступник глави МВС.

Пропонуємо подивитися фрагмент програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-епідеміолог Андрій Александрін викрив небезпечний "фуфломіцін", масово продається в пандемію, – рециркулятор. Він пояснив, чому вони можуть бути небезпечними.