Шахраї влаштували спам-розсилку від імені "Укрпошти": як не попастися на хитрість

Анна Паскевич Суспільство 00:30, 6.12.2020 Оновлено: 00:35, 6.12.2020

В Укрпошті повідомили про шахраїв, які від імені організації розсилають електронні листи з вимогою заплатити мито в розмірі 2,15 гривні.

Повідомлення із застереженням опублікував на своїй сторінці в Facebook генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, мета шахраїв – зібрати не 2,15 гривні, а номери кредитних карт українців для подальших списань.

"В жодному разі не натискайте на посилання і не давайте номер Вашої картки", – закликав глава компанії.

Як повідомив Смілянський, Укрпошта не робить подібних розсилок, більш того, e-mail-адрес клієнтів немає в базі організації. Він запевнив, що компанія робить все можливе, щоб встановити шахраїв і запобігти втратам українців.

Такі e-mail надсилають українцям шахраї
Ігор Смілянський / Facebook
Смілянський запевнив, що Укрпошта робить все можливе, щоб встановити шахраїв
скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У небо над окупованим Кримом запустили 20-метровий прапор України. Фото

У Зеленського провели закриту зустріч з блогерами: ЗМІ показали список учасників

Ми не в Сомалі живемо, – Зеленського закликали накласти вето на скандальне рішення щодо відстрочення РРО

Скандал з російськими іграшками на фабриці у Києві отримав продовження

Фабрика під Києвом зробила прикраси з написом "армія Росії": всі деталі скандалу