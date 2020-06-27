В Україні ще кілька населених пунктів підуть під воду: названо небезпечні регіони

Карина Бондаренко Суспільство 11:33, 27.06.2020 Оновлено: 11:44, 27.06.2020

За прогнозами синоптиків, 27 і 28 червня через дощі в Україні затопить ще кілька населених пунктів.

На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метра очікується в річках басейну Прип'яті і Дністра.

У результаті високого дощового паводка під водою можуть опинитися селище Любешів Волинської області, Могилів-Подільський, Ямпіль та окремі населені пункти Вінницької області, а також Біляївський район Одеської області.

Раніше OBOZREVATEL писав, що через повені на заході України прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом екоциду і порушень природного законодавства.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Kyiv not Kiev: МЗС змусив Facebook правильно писати назву столиці України

Лікар – про низьку смертність від COVID-19: українці дуже загартовані, у них прекрасний імунітет

У мережу злили інструкцію для "слуг народу" щодо головних скандалів: що дозволили говорити

Частину України затопило через руйнівну стихію: до чого тут вирубування лісів і як врятуватися

У Києві на Троєщинському ринку трапився спалах коронавірусу