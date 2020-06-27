В Україні ще кілька населених пунктів підуть під воду: названо небезпечні регіони

За прогнозами синоптиків, 27 і 28 червня через дощі в Україні затопить ще кілька населених пунктів.

На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метра очікується в річках басейну Прип'яті і Дністра.

У результаті високого дощового паводка під водою можуть опинитися селище Любешів Волинської області, Могилів-Подільський, Ямпіль та окремі населені пункти Вінницької області, а також Біляївський район Одеської області.

Раніше OBOZREVATEL писав, що через повені на заході України прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом екоциду і порушень природного законодавства.