В Україні розробили тест для одночасної діагностики COVID-19 і двох штамів грипу

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) України розробили комбінований тест, який одночасно дозволяє виявити в організмі людини три інфекції – COVID-19 і штамів вірусу грипу А та В.

Діагностика відбувається методом полімеразної ланцюгової реакції. Про це повідомляється на сторінці інституту у Facebook.

Науковці пояснюють, що їхня розробка особливо актуальна нині – з огляду на схожість симптомів грипу та коронавірусу, й під час сезонної епідемії грипу.

Тривалість проведення тесту – приблизно 6 годин, кажуть у ІМБіГ.

"Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які були передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом", – розповів директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.

Зазначається, що науковці також уже завершують розроблення тесту, який у процесі одного аналізу дозволить визначити наявність одразу п’яти вірусів в організмі людини. Йдеться про підступні щодо дітей риновірус та кір.

Скриншот повідомлення Facebook Інститут молекулярної біології і генетики

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