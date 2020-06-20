В Україні розробили додаток, який може поліпшити сексуальне життя
В Україні розробили додаток для дорослих (Фото: ain.ua)
В Україні розробили додаток під назвою Fantasy Match, який має допомогти партнерам покращити їх сексуальне життя.
Розробниками застосунку стали Андрій і Юлія Ярошенко, повідомляє ain.ua.
Зазначається, що у лютому 2020 року, коли додаток перейшов на стадію бета-тестування, його завантажили понад 10 тисяч користувачів.
Наразі Fantasy Match вийшов на першу позицію у видачі американського App Store за запитом "sex education". В Україні він доступний лише для пристроїв на базі iOS.
Розробники створили застосунок для пар. Він допомагає партнерам стати більш розкутими та обговорювати свої бажання, у такий спосіб покращуючи своє сексуальне життя.
"Ми допомагаємо користувачам вивчати сексуальність, і говорити про секс та про свої бажання. Коли партнери обговорюють і знають, чого вони хочуть – це сприяє збільшенню інтимності і близькості між ними", – наголосив Андрій Ярошенко.
Також додаток можуть використовувати люди без пари, щоб знайти сексуальних партнерів за інтересами.
Застосунок складається із трьох розділів:
LEARN (Навчання). Партнери можуть дізнатися щось нове про сексуальність.
PLAY (Ігри). Один із партнерів може запросити іншого в кімнату, в якій можна розігрувати картки з фантазіями і бачити, які з них у вас збіглися.
FLIRT (Знайомства). Можна знайомитись з іншими людьми.
Застосунок складається із трьох розділів (Фото: ain.ua)
Профілі користувачів додатку, за словами розробників, є приватними і їх ніхто не бачить, поки людина сама не захоче відкрити його.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїлі розробили мобільний додаток, який за голосом може визначити серцеву недостатність і застій у легенях.