В Україні розробили додаток, який може поліпшити сексуальне життя

В Україні розробили додаток під назвою Fantasy Match, який має допомогти партнерам покращити їх сексуальне життя.

Розробниками застосунку стали Андрій і Юлія Ярошенко, повідомляє ain.ua.

Зазначається, що у лютому 2020 року, коли додаток перейшов на стадію бета-тестування, його завантажили понад 10 тисяч користувачів.

Наразі Fantasy Match вийшов на першу позицію у видачі американського App Store за запитом "sex education". В Україні він доступний лише для пристроїв на базі iOS.

Розробники створили застосунок для пар. Він допомагає партнерам стати більш розкутими та обговорювати свої бажання, у такий спосіб покращуючи своє сексуальне життя.

"Ми допомагаємо користувачам вивчати сексуальність, і говорити про секс та про свої бажання. Коли партнери обговорюють і знають, чого вони хочуть – це сприяє збільшенню інтимності і близькості між ними", – наголосив Андрій Ярошенко.

Також додаток можуть використовувати люди без пари, щоб знайти сексуальних партнерів за інтересами.

Застосунок складається із трьох розділів:

LEARN (Навчання). Партнери можуть дізнатися щось нове про сексуальність.

PLAY (Ігри). Один із партнерів може запросити іншого в кімнату, в якій можна розігрувати картки з фантазіями і бачити, які з них у вас збіглися.

FLIRT (Знайомства). Можна знайомитись з іншими людьми.

Застосунок складається із трьох розділів (Фото: ain.ua)

Профілі користувачів додатку, за словами розробників, є приватними і їх ніхто не бачить, поки людина сама не захоче відкрити його.

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