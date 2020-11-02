В Україні розгорнуть польові шпиталі для лікування COVID-19: Ляшко озвучив план

В Україні в межах боротьби з коронавірусом COVID-19 будуть створені спеціальні польові шпиталі. Їх планують розгорнути в пристосованих приміщеннях, які мають опалення, вентиляцію та санітарно-технічні умови.

Про це повідомив перший заступник очільника МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сегодня". Він наголосив, що йдеться про великі площі. Адже для лікування такої серйозної хвороби необхідно, аби були максимально відтворені умови повноцінної лікарні.

"Додатково розгортаються ліжка так, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжкомісць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – пояснив Ляшко.

Водночас головний санлікар країни визнав, що поки необхідного обладнання, ліжок та насамперед персоналу для забезпечення функціонування таких великих шпиталів немає.

"Але на цей час ми знаємо кількість цього обладнання, є табелі оснащення. Ми знаємо, скільки обладнання є на ринку, як його купити й поставити. Питання не стільки в обладнанні, як у забезпеченні медичним персоналом", – наголосив Ляшко.

"Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар – це професія, яка здобувається роками", – резюмував він.

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