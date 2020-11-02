В Україні розгорнуть польові шпиталі для лікування COVID-19: Ляшко озвучив план
Для організації таких закладів потрібні великі площі, адже там мають бути відтворені умови повноцінної лікарні
Втім гостро стоїть питання із персоналом для функціонування цих об'єктів
Також ще поки немає запасів обладнання для них
В Україні у рамках боротьби з коронавірусом COVID-19 будуть створені спеціальні польові шпиталі. Їх планують розгорнути в пристосованих приміщеннях, які мають опалення, вентиляцію та санітарно-технічні умови.
Про це повідомив перший заступник очільника МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сегодня". Він наголосив, що мова йде про великі площі. Адже для лікування такої серйозної хвороби необхідно, аби були максимально відтворені умови повноцінної лікарні.
"Додатково розгортаються ліжка таким чином, щоб була велика блочна система, де можна буде підвести кисень до ліжкомісць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", – пояснив Ляшко.
Водночас головний санлікар країни визнав, що поки необхідного обладнання, ліжок та, перш за все, персоналу для забезпечення функціонування таких великих шпиталів немає.
"Але на цей час ми знаємо кількість цього обладнання, є табелі оснащення. Ми знаємо, скільки обладнання є на ринку, як його купити і поставити. Питання не стільки в обладнанні, як у забезпеченні медичним персоналом", – наголосив Ляшко.
"Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар – це професія, яка здобувається роками", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що у разі колапсу медичної системи в Україні можуть ввести суворий карантин.
Він передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.
Також він зазначив, що лікарні України незабаром не зможуть приймати нових хворих на коронавірус, якщо динаміка інфікування збережеться.
Адже станом на 1 листопада в лікарнях перебувало 26 593 пацієнти з COVID-19 або підозрою на хворобу, що майже на 3,5 тисячі більше, ніж тижнем раніше.