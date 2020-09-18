В Україні розформують створену волонтерами аеророзвідку

Легендарний Центр аеророзвідки, який було створено у складі ЗСУ за ініціативи волонтерів у 2015 році, буде розформовано та розділено на частини.

Таке рішення ухвалили начебто через надмірне навантаження на особовий склад у питаннях забезпечення повсякденної діяльності (багато паперової роботи тощо), пише Ukrainian Military Pages.

"Цей відомий підрозділ, який було створено з волонтерської ініціативи ще 2015 року, згодом увійшов до складу Військ зв’язку та кібербезпеки ЗCУ. З роками з маленького підрозділу за підтримки волонтерів, небайдужих громадян та завдяки цільовому застосуванню бюджетних коштів сформувалися досить потужні підрозділи", – зазначив командувач Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ генерал-майор Євген Степаненко.

За його словами, ці структури мають різний функціонал щодо створення, розвитку, адміністрування і технічної підтримки відеоспостереження, яка успішно функціонує за єдиним замислом. Крім того, до їхньої компетенції входить аеророзвідка за допомогою БПЛА різних типів. А основна родзинка – розвиток та підтримка систем бойового управління, від їх створення до бойового застосування.

Степаненко додав, що особовий склад окремої військової частини А2724 має досить велике навантаження в питаннях забезпечення повсякденної діяльності. Мова йде про секретну та стройову частини, служби озброєння і тилу, ведення діловодства, власного фінансового господарства тощо. Все це, за його словами, відволікає від основних бойових завдань.

Відтак було ухвалено оптимальне рішення – інтегрувати залежно від функціоналу бойові підрозділи в інші структури. Зокрема, аеророзвідку і спостереження – у підрозділи розвідки, ІТ – у наукові підрозділи зв’язку та кібербезпеки, споріднені їм за напрямком діяльності. Що ж стосується зайвого навантаження, то його вказані структури хочуть позбавити.

"Я називаю це "новим подихом аеророзвідки". Дуже сподіваюсь, що таке рішення надихне фахівців до нових звершень, а також розвантажить їх від непритаманних функцій. Головним завданням вважаю збереження висококваліфікованого, підготовленого та перевіреного боєм персоналу. Люди – головна наша сила", – сказав командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що скорочення чисельності військових ЗСУ дозволить якісно організувати підготовку військ та ефективно використовувати фінансові ресурси. Також вище керівництво армії запевнило, що в ЗСУ є багато посад, які протягом трьох і більше років не були укомплектовані.