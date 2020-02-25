В Україні вирує ураган: з'ясувалися масштабні наслідки

Через негоду в Україні станом на ранок 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти в 12 областях.

Як уточнює пресслужба ДСНС, за добу рятувальники здійснили 211 виїздів для надання допомоги населенню, прибрали 239 повалених дерев. Усього залучалося 774 осіб особового складу і 208 одиниць техніки.

Зараз до відновлення електропостачання приєдналися бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

Негода в Україні Пресслужба ДСНС

Не обійшлося без жертв. Так, 24 лютого в Кропивницькому через сильний вітер впало дерево й травмувало жінку. Рятувальники, що прибули на місце події, прибрали його й допомогли медикам покласти потерпілу на ноші.

А в Херсоні повалене дерево завдало ушкоджень дитині 2007 року народження, яку госпіталізували в лікарню.

В Одесі буря ламала рекламні конструкції, зривала покрівлю з будівель. У Приморському районі міста через падіння дерева була смертельно поранена жінка.

Негода в Україні Пресслужба ДСНС

Негода в Україні Пресслужба ДСНС

Негода в Україні Пресслужба ДСНС

Неподалік від Миколаєва на військовому полігоні Широкий Лан пориви вітру спричинили завал наметового містечка, передає 235-й Міжвидовий центр підготовки військових частин і підрозділів.

Зазначається, що були завалені й пошкоджені намети.

Водночас метеоролог Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook також підбив перші підсумки циклону "Юлія" в Україні.

За його словами, основний удар стихії на себе взяли західні й південні області України. Швидкість вітру в тиловій частині циклону досягала 25-32 м/с. Також він навів список найсильніших поривів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вівторок, 25 лютого, трохи потеплішає. Опади очікуються здебільшого в західних регіонах. Однак, як передає Укргідрометцентр, місцями все ще буде вітряно, з поривами до 7-12 метрів у секунду.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!