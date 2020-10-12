В Україні різко зросла захворюваність на пневмонію

Кількість хворих на пневмонію в Україні за останній тиждень, 5–11 жовтня, різко зросла.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Порівняно з таким же періодом у липні кількість пацієнтів, у яких діагностовано пневмонію, збільшилася вп'ятеро – з 4 до 22 тисяч.

"У нас збільшилася кількість хворих на пневмонію. Минулого тижня захворіли 22 400 людини. Для розуміння, за тиждень з 13 до 19 липня у нас було 4234 випадки", – заявив міністр.

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