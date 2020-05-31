В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня

В Україні станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано 23 672 випадків коронавірусу. З них за останню добу діагноз підтвердили у 468 пацієнтів.

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З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 708 осіб (+12 за добу), видужали – 9538 (+227). Про це свідчать дані з сайту РНБО, інформацію також озвучив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, лідером за захворюваністю у країні залишається Чернівецька область – там нині зафіксовано 3349 випадків COVID-19, 43 із яких за останню добу. Крім цього, найбільше нових хворих додалося у Києві – 81 та Львівській області – 50.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 993 випадки;

Волинська область – 908 випадків;

Дніпропетровська область – 942 випадки;

Донецька область – 163 випадки;

Житомирська область – 739 випадків;

Закарпатська область – 1189 випадків;

Запорізька область – 444 випадки;

Івано-Франківська область – 1402 випадки;

Кіровоградська область – 511 випадків;

м. Київ – 2985 випадків;

Київська область – 1573 випадки;

Львівська область – 1669 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Миколаївська область – 293 випадки;

Одеська область – 888 випадків;

Полтавська область – 270 випадків;

Рівненська область – 1713 випадків;

Сумська область – 168 випадків;

Тернопільська область – 1169 випадків;

Харківська область – 1066 випадків;

Херсонська область – 178 випадків;

Хмельницька область – 444 випадки;

Чернівецька область – 3349 випадків;

Черкаська область – 402 випадки;

Чернігівська область – 167 випадків.

За останню добу до лабораторій Центру громадського здоров’я та в областях надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Методом ПЛР було проведено 8351 досліджень. Всього ж із з початку року надійшло 58 843 підозри на коронавірус.

Підкреслимо, що загалом з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 1712 дітей та 4542 медиків. На амбулаторному лікуванні нині перебувають 16 407 пацієнтів, із них 1430 дітей та 3693 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 7265 осіб (282 дитини та 849 медиків), а підключення до апарату штучної вентиляції легенів – 278 особи (одна дитина та 25 медиків).

Серед тих, хто одужали, 2322 медпрацівники та 644 дитини. Тоді як 35 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Коронавірус в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Коронавірус в Україні covid19.rnbo.gov.ua

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