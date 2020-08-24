В Україні зменшилася кількість заражених COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 24 серпня

Станом на ранок понеділка, 24 серпня, в Україні офіційно підтверджено 106 757 випадків коронавирусной інфекції. З них 1799 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло 2293 особи (+ 22 за добу), а 52 524 пацієнти (+289) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію озвучив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом за останню добу зафіксовано в Чернівецькій області – 241, місті Київ – 209, Івано-Франківській області – 170, Одеській – 145, Львівській – 142, Харківській – 141 і в Тернопільській – 139.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область – 3624 випадки;

Волинська область – 5147 випадків;

Дніпропетровська область – 2005 випадків;

Донецька область – 1237 випадків;

Житомирська область – 2864 випадки;

Закарпатська область – 7026 випадків;

Запорізька область – 1377 випадків;

Івано-Франківська область – 7975 випадків;

Кіровоградська область – 768 випадків;

м. Київ – 12 023 випадки;

Київська область – 5025 випадків;

Львівська область – 13 253 випадки;

Луганська область – 244 випадки;

Миколаївська область – 997 випадків;

Одеська область – 6054 випадки;

Полтавська область – 663 випадки;

Рівненська область – 8559 випадків;

Сумська область – 1187 випадків;

Тернопільська область – 4765 випадків;

Харківська область – 7634 випадки;

Херсонська область – 336 випадків;

Хмельницька область – 2010 випадків;

Чернівецька область – 9167 випадків;

Черкаська область – 1297 випадків;

Чернігівська область – 1520 випадків.

Дані щодо COVID-19 в Україні на 24 серпня (МОЗ)

Нагадаємо, що дані щодо захворюваності на коронавірус з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутні.

За словами Степанова, за минулу добу медики провели 13 542 тестування на виявлення COVID-19 методом ПЛР та ІФА.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 24 серпня починає діяти нове епідемічне зонування регіонів. Так, у країні розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" зони карантину – було опубліковано їхній список за областями.

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