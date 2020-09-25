В Україні різко зросла госпіталізація хворих на коронавірус

За останні 13 днів в Україні в півтора рази зросла кількість госпіталізованих хворих на коронавірус – з 403 до 622 на добу (усереднений показник).

Такі дані повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, 25 вересня.

За останні дні були зафіксовані три найвищі показники добової госпіталізації з початку епідемії: 22 вересня – 711 осіб, 23 вересня – 685 і 24 вересня – 742.

При цьому з початку місяця простежувалася стабільність цього показника, за три тижні він виріс лише з 387 до 403 на добу.

Як писав OBOZREVATEL, з понеділка, 28 вересня, в Україні почне діяти нове карантинне зонування по регіонах. Відповідне рішення 24 вересня прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Станом на п'ятницю, 25 вересня, в Україні офіційно підтверджено 191 671 випадок COVID-19. З них 3565 виявлені за минулу добу.