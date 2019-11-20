В Україні різко знизиться температура: синоптикиня попередила про мороз

В Україні через протистояння циклону із заходу й антициклону з північного сходу в четвер, 21 листопада, буде несприятлива погода.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона додала, що по всій території України очікується штормовий вітер. Через це температура повітря відчуватиметься на 2-5 градусів нижчою за реальну.

"Найближчої ночі в Україні очікується -3...+3°. На сході вплив північно-східних процесів, знову ж таки, буде сильнішим, там вночі -3...-8°. На Заході ніч буде теплою, +3...+7°", – розповіла Діденко.

У денні години четверга в більшості областей України передбачається 0...+4°, на сході до -2°, в Одеській області, в Криму і в західних областях +4...+10°.

Погода в Україні ФБ Діденко

Погода в Україні ФБ Діденко

"Опади ймовірні в західній частині України плюс Вінницькій та Одеській областях. На решті території – переважно тумани", – зазначила синоптикиня.

У Києві 21 листопада погода без істотних опадів. Водночас очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.

"Температура повітря в столиці найближчої ночі біля 0, завтра вдень +1...+3°, а в четвер увечері – зниження до -1...-4°. У поєднанні з сильним вітром може бути дуже холодно", – додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди на тиждень в Україні. З четверга в країні вдарять морози.

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