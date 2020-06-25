В Україні різко зміниться погода: синоптики уточнили прогноз

У п'ятницю, 26 червня, майже в усій Україні очікується сонячна і тепла погода, без опадів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру, згідно з якими дощі з грозами можливі лише на Закарпатті та в Івано-Франківській області.

Температура повітря в усіх регіонах країни буде коливатися в районі 30 градусів тепла: від 27 до 32. Найтепліше буде на півдні України.

У Києві в п'ятницю очікується від 29 до 31 градуса тепла.

Вночі теж буде тепліше: від +11 до +15 градусів у західних і східних регіонах, і від +13 до +19 в інших областях.

Погода в Україні на п'ятницю, 26 червня – дані Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак високі температури перериватимуться хвилями холоду.