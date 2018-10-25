Сніг і хуртовини: в Україні різко зміниться погода

В Україні у четвер, 25 жовтня, різко погіршаться погодні умови, оголошено штормове попередження.

Прес-служба ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру попереджає, що очікується шквальний вітер.

"Пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних і Харківській областях — із мокрим снігом; в Україні посилення вітру — до 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 2-7 градусів тепла; вдень +4 +9, у південних областях місцями +8 +13.

На високогір'ї Карпат прогнозується мокрий сніг, хуртовини, пориви вітру 25-29 м/с; температура вночі 0-5 морозу, вдень 2-4 тепла.

У Київській області 25 жовтня також очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (місцями із мокрим снігом); посилення вітру — до 15-20 м/с.

Також ДСНС повідомила, що у ніч на 25 жовтня через дощі і сильні пориви вітру в Україні спрацювали системи захисту ліній електропередач, було знеструмлено 146 населених пунктів.

Негода торкнулася дев'яти областей, зокрема, без світла залишилися 60 сіл на Вінниччині, 29 — на Львівщині, 18 — на Тернопільщині, 14 — на Чернігівщині, 7 — на Івано-Франківщині, 6 — на Луганщині, 5 — на Закарпатті, 4 — на Донеччині, 3 — на Волині.

Нагадаємо, що вологу погоду на територію України приніс активний циклон із північного заходу Європи під назвою Siglinde, який протримається декілька днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували незначне потепління.