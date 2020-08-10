В Україні різко зміниться погода: карта регіонів, які накриє буря

У понеділок, 10 серпня, в Україні в регіонах оголосили штормове попередження – I рівень небезпеки.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, вранці та вдень прогнозується гроза по Києву та Київській області. Також негода вируватиме вдень у західних, північних та більшості центральних областей України.

"10 серпня вдень у західних, північних і центральних (крім Дніпропетровської) областей – грози", – йдеться в повідомленні синоптиків.

Також 10-11 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта з областями, де очікуються грози Укргідрометцентр

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що 10 серпня, очікується погіршення погоди – сильні грози і дощі пройдуть в регіонах нашої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом метеорологів, серпень в Україні буде більш теплим, ніж в попередні роки.