В Україні різко зміниться "дощова карта": синоптики уточнили погоду на вівторок

Кирило Лютий Суспільство 21:36, 2.11.2020

У вівторок, 3 листопада, західні і деякі східні області накриють опади, на решті територій очікується суха погода.

Про це сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру. Якщо 2 листопада дощі накрили південь, центр, північ і схід, то 3-го опади охоплять весь захід країни.

Також невеликі дощі можливі в Харківській, Луганській і Донецькій областях, а також в Криму.

Температура повітря по всій Україні буде коливатися від 9 до 14 градусів тепла.

У Києві у вівторок очікується від +9 до +11 градусів, без дощів.

Погода в Україні на вівторок, 3 листопада.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився своїми прогнозами на листопад і грудень. За його даними, останній місяць осені ще порадує українців теплом.

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