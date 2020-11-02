В Україні різко зміниться "дощова карта": синоптики уточнили погоду на вівторок

У вівторок, 3 листопада, західні і деякі східні області накриють опади, на решті територій очікується суха погода.

Про це сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру. Якщо 2 листопада дощі накрили південь, центр, північ і схід, то 3-го опади охоплять весь захід країни.

Також невеликі дощі можливі в Харківській, Луганській і Донецькій областях, а також в Криму.

Температура повітря по всій Україні буде коливатися від 9 до 14 градусів тепла.

У Києві у вівторок очікується від +9 до +11 градусів, без дощів.

Погода в Україні на вівторок, 3 листопада. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився своїми прогнозами на листопад і грудень. За його даними, останній місяць осені ще порадує українців теплом.