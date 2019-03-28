В Україні різко змінили прогноз на "пізнє і коротке" літо

Середня тривалість метеорологічного літа в XXI столітті збільшилася на тиждень і досягає 124 днів, чотирьох місяців.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, спростувавши у такий спосіб слова завідувача відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Вазіри Мартазинової про зменшення тривалості літа.

За її словами, в Україні очікується пізнє і коротке літо в 2019 році, а метеорологічна осінь настане вже в кінці серпня.

"Насправді, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, в місті Києві середня тривалість метеорологічного літа в XXI столітті збільшилася на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців, а не двох, як стверджує Вазира Файзулівна", — йдеться в повідомленні.

Pixabay

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