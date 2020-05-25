В Україні різко зменшилася кількість хворих на COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 25 травня

В Україні за станом на понеділок, 25 травня, офіційно підтверджено 21 245 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них рекордно низьку кількість нових інфікованих – 259 було виявлено за минулу добу.

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Водночас кількість смертей від COVID-19 у країні досягла 623 (+6 за добу), водночас видужати від захворювання вдалося вже 7234 пацієнтам (+126). Про це повідомляється на сайті Кабміну та Центру громадського здоров'я МОЗ України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні впала

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 892 випадки;

Волинська область – 783 випадки;

Дніпропетровська область – 875 випадків;

Донецька область – 148 випадків;

Житомирська область – 641 випадок;

Закарпатська область – 1082 випадки;

Запорізька область – 415 випадків;

Івано-Франківська область – 1281 випадок;

Кіровоградська область – 478 випадків;

м. Київ – 2652 випадки;

Київська область – 1437 випадків;

Львівська область – 1360 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Миколаївська область – 281 випадок;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 266 випадків;

Рівненська область – 1434 випадки;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1121 випадок;

Харківська область – 912 випадків;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 364 випадки;

Чернівецька область – 3083 випадки;

Черкаська область – 391 випадок;

Чернігівська область – 131 випадок.

Традиційно зазначається, що дані щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя в статистиці відсутні.

Скриншот covid19.gov.ua

За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку пандемії COVID-19 в Україні було досліджено 291 868 зразків методом ПЛР.

Facebook/Центр громадського здоров’я України

Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків. На амбулаторному лікуванні нині перебуває 14 625 пацієнтів, із них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6620 особи, з них 262 дитини та 763 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів було необхідне 256 особам, зокрема одній дитині та 22 медикам.

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

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