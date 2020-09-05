В Україні різко зіпсується погода: синоптики попередили про шторм

У суботу, 5 вересня, в деяких регіонах України очікуються сильні пориви вітру.

Як повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, в південних і Донецькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві в цей день буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, уночі місцями короткочасний дощ, у Житомирській області без опадів; вдень без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, у Житомирській області +9...+14 градусів; вдень +20...+27 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ; у Вінницькій області протягом доби без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, у Вінницькій області +9...+14 градусів; вдень +21...+27 градусів, у Дніпропетровській області +24...+29 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, без опадів, тільки вдень у Донецькій області місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, в Одеській і Миколаївській областях +14...+19 градусів; вдень +22...+28 градусів.

Крім того, 5-7 вересня у південній частині, східних, центральних областях і більшості районів Сумської області спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на 5 вересня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в Україні в першій половині вересня очікується тепла погода, проте періодично можливі невеликі дощі.