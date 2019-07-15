В Україні різко зіпсується погода: штормове попередження

В Україні в понеділок, 15 липня, очікується значне погіршення погоди.

Про це попередили синоптики. "Вдень 15 липня у північних і більшості центральних областей грози, подекуди шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", – повідомляє Укргідрометцентр.

Також зазначено, що в Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Володимира Деркача, справжньої пекельної спеки в липні цього року українці вже не побачать, хоча дощі тимчасово припиняться.

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