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21 лютого • оновлено в 07:10
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В Україні різко зіпсується погода: де чекати снігу

7.6т
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В Україні в п'ятницю, 21 лютого, різко зіпсується погода: так місцями підуть дощі і мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на сході опади у вигляді мокрого снігу, температура вдень до + 4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, вдень до + 7°.

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Погода в Україні почне псуватися: прогноз на 21 лютого від ObozTV

Мокрий сніг в Україні

Мокрий сніг в Україні

Ілюстрація

На заході України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура вдень до + 6°.

У північних областях без опадів. Температура вдень до + 7°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до + 6°.

У Києві в п'ятницю вдень +4 +6 градусів, сухо.

В Україні різко зіпсується погода: де чекати снігу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на 21 лютого оголосили штормове попередження, що може привести до сходження лавин у горах.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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