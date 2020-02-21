В Україні різко зіпсується погода: де чекати снігу

В Україні в п'ятницю, 21 лютого, різко зіпсується погода: так місцями підуть дощі і мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на сході опади у вигляді мокрого снігу, температура вдень до + 4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, вдень до + 7°.

Мокрий сніг в Україні Ілюстрація

На заході України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура вдень до + 6°.

У північних областях без опадів. Температура вдень до + 7°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до + 6°.

У Києві в п'ятницю вдень +4 +6 градусів, сухо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на 21 лютого оголосили штормове попередження, що може привести до сходження лавин у горах.

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