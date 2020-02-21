В Україні різко зіпсується погода: де чекати снігу

В Україні в п'ятницю, 21 лютого, різко зіпсується погода: так місцями підуть дощі і мокрий сніг.
Як повідомляє Укргідрометцентр, на сході опади у вигляді мокрого снігу, температура вдень до + 4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, вдень до + 7°.
Мокрий сніг в Україні
Ілюстрація
На заході України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура вдень до + 6°.
У північних областях без опадів. Температура вдень до + 7°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до + 6°.
У Києві в п'ятницю вдень +4 +6 градусів, сухо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на 21 лютого оголосили штормове попередження, що може привести до сходження лавин у горах.
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