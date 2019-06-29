ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

В Україні різко спаде спека: синоптик обнадіяла "свіжим" прогнозом погоди

479Читати матеріал російською

В Україні червень завершиться комфортною погодою - 30-го числа температура очікується в межах +22 +29 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, не по всій території країни погода буде однакова, але коливання будуть в "нормальних" межах.

"У неділю температура повітря очікується в межах +22 +26 градусів, на Заході +25 +29 градусів, на Сході +21 +24 градуси", - сказано в повідомленні.

Діденко зазначила ймовірність дощів в Україні - в східній частині, місцями в центральних областях.

В Україні різко спаде спека: синоптик обнадіяла "свіжим" прогнозом погоди

"У Києві 30-е червня буде приємним: істотні опади - навряд-чи, температура повітря - краще не буває, вдень +24 +26 градусів, вночі та вранці можна послухати жаб або машинку, що стриже траву при +15 +18 градусах", - написала вона.

Діденко попередила, що 1 липня спека відновиться, 2 липня ще триватиме, але вже з нюансами, а 3 липня знову стане значно свіжіше.

"Маленька волога пляма сіла на Київ. Дощ. Вітер. Дощ довго не затримається. Радар з сайту ГМЦ", - додала Діденко.

Новини
Пекельна спека і грози: народний синоптик дав прогноз на липень в Україні
В Україні різко спаде спека: синоптик обнадіяла "свіжим" прогнозом погоди

За її даними, в більшості країн Західної Європи і Центру втримається сильна спека. Виняток становитимуть - Великобританія, Скандинавські країни та північно-західна частина Франції.

"Подивіться, яке зараз "пекло" в більшості країн Західної Європи і на Півдні! Уже вечір, а в Парижі +35, Мадриді +40 градусів! Але Лондон! Увечері! +32 +33 градуси!" - написала синоптик.

В Україні різко спаде спека: синоптик обнадіяла "свіжим" прогнозом погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Теги
погодаУкраїна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel