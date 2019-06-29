В Україні різко спаде спека: синоптик обнадіяла "свіжим" прогнозом погоди

В Україні червень завершиться комфортною погодою - 30-го числа температура очікується в межах +22 +29 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, не по всій території країни погода буде однакова, але коливання будуть в "нормальних" межах.

"У неділю температура повітря очікується в межах +22 +26 градусів, на Заході +25 +29 градусів, на Сході +21 +24 градуси", - сказано в повідомленні.

Діденко зазначила ймовірність дощів в Україні - в східній частині, місцями в центральних областях.

"У Києві 30-е червня буде приємним: істотні опади - навряд-чи, температура повітря - краще не буває, вдень +24 +26 градусів, вночі та вранці можна послухати жаб або машинку, що стриже траву при +15 +18 градусах", - написала вона.

Діденко попередила, що 1 липня спека відновиться, 2 липня ще триватиме, але вже з нюансами, а 3 липня знову стане значно свіжіше.

"Маленька волога пляма сіла на Київ. Дощ. Вітер. Дощ довго не затримається. Радар з сайту ГМЦ", - додала Діденко.

За її даними, в більшості країн Західної Європи і Центру втримається сильна спека. Виняток становитимуть - Великобританія, Скандинавські країни та північно-західна частина Франції.

"Подивіться, яке зараз "пекло" в більшості країн Західної Європи і на Півдні! Уже вечір, а в Парижі +35, Мадриді +40 градусів! Але Лондон! Увечері! +32 +33 градуси!" - написала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!