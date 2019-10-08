В Україну різко повернеться тепло: синоптики дали новий прогноз

Україну чекає холодна погода до середи, 9 жовтня, після чого настане потепління, в деяких регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +20.

За даними Укргідрометцентру, на півдні та сході вдень температура підніметься до +14, а наприкінці тижня – до +17.

10 жовтня в західних, північних і в центральних областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі +4...+9; на узбережжі Чорного моря +7...+12; у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях +1...+6; заморозки на поверхні ґрунту 0...+3; вдень +12...+17, на півдні – до +21.

Осіння погода 24 канал

На Київщині 9-10 жовтня місцями буде невеликий дощ. Температура 9 жовтня: вночі +1...+6 (без опадів), вдень +8...+13; 10 жовтня: вночі +4...+9, вдень +12...+17.

Синоптики прогнозують 11-12 жовтня часом невеликий дощ (у більшості західних і південних областей). Температура: вночі +5...+11; вдень +11...+17, на півдні країни до +20.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, з неділі, з 13 жовтня, в Україну йде бабине літо. 14 жовтня, на Покрову, День захисника України, також очікується тепла погода - без опадів і +17 +22 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 13 жовтня, в Україні очікується температура повітря +22.

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