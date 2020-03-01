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1 березня • оновлено в 21:31
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В Україні різко потеплішає: синоптик зробила прогноз погоди на початок березня

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В Україні очікується різке потепління вже з вівторка, 3 березня.

Такий прогноз зробила синоптик Наталія Діденко в Facebook, відзначивши, що ще 2 березня в більшості областей очікуються сильні пориви вітру.

Однак уже наступного дня в Україні настане справжня весняна погода.

"Якщо ви вже купили нове демісезонне пальто або легку курточку, найкращий час їх вигуляти – середа і четвер, тепло рвоне до +14 градусів", – розповіла вона.

При цьому Укргідрометцентр вказує на те, що в окремих областях країни буде ще тепліше.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, прогноз погоди на весну-2020 на Україні посварив синоптиків. Вони посперечалися про те, буде в березні тепло або ж вдарять морози.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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