В Україні очікується різке потепління вже з вівторка, 3 березня.

Такий прогноз зробила синоптик Наталія Діденко в Facebook, відзначивши, що ще 2 березня в більшості областей очікуються сильні пориви вітру.

Однак уже наступного дня в Україні настане справжня весняна погода.

"Якщо ви вже купили нове демісезонне пальто або легку курточку, найкращий час їх вигуляти – середа і четвер, тепло рвоне до +14 градусів", – розповіла вона.

При цьому Укргідрометцентр вказує на те, що в окремих областях країни буде ще тепліше.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, прогноз погоди на весну-2020 на Україні посварив синоптиків. Вони посперечалися про те, буде в березні тепло або ж вдарять морози.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся