В Україні різко потеплішає до +17: аномальний прогноз

В Україні в найближчі дні різко потеплішає. Температура повітря до середи досягне +17 градусів, після чого на заході країни знову похолодає.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. Теплішати почне вже з вівторка.

"3 березня в Україні очікується істотне потепління. В більшості областей максимальна температура повітря досягне +10...+15 градусів! На узбережжях морів і в Карпатах, звичайно, буде свіжіше", – повідомила синоптикиня.

Вона додала, що дощі пройдуть у західних областях і то лише невеликі і вздовж західного кордону.

"В Україні все ж буде переважати суха повітряна маса. Вітер буде віяти з півдня і південного сходу, вже не сильний, але поривчастий. Без опадів, веселий весняний вітерець і +12...+14 градусів", – зазначила Діденко.

4 березня в Україні стане ще тепліше, до +12...+17 градусів, однак в середу в західні області знову прийде похолодання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, березень-2020 на Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

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