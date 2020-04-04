Штрафи до 51 тисячі: Шмигаль наочно показав ціну за порушення карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив українцям, що карантин – це не канікули і за його порушення загрожує покарання.
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Глава уряду в телеграм-каналі написав, що за порушення ізоляції введено кримінальне покарання.
"За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні, згідно зі ст. 325 КК, діє штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або позбавлення волі на термін до 3 років", – зазначив прем'єр.
Карантин в Україні
Шмигаль наголосив, що країни по всьому світу вводять жорсткі санкції за порушення правил карантину.
"Адже йдеться не просто про хвороби, йдеться про тисячі людських життів", – резюмував чиновник.
Нагадаємо, що 3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в офісі президента України розробили кілька сценаріїв, за якими можуть посилювати карантинні заходи залежно від ситуації з поширенням COVID-19.
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