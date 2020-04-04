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4 квітня • оновлено в 18:20
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Штрафи до 51 тисячі: Шмигаль наочно показав ціну за порушення карантину

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив українцям, що карантин – це не канікули і за його порушення загрожує покарання.

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Глава уряду в телеграм-каналі написав, що за порушення ізоляції введено кримінальне покарання.

"За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні, згідно зі ст. 325 КК, діє штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або позбавлення волі на термін до 3 років", – зазначив прем'єр.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Шмигаль наголосив, що країни по всьому світу вводять жорсткі санкції за порушення правил карантину.

"Адже йдеться не просто про хвороби, йдеться про тисячі людських життів", – резюмував чиновник.

Штрафи до 51 тисячі: Шмигаль наочно показав ціну за порушення карантину

Нагадаємо, що 3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в офісі президента України розробили кілька сценаріїв, за якими можуть посилювати карантинні заходи залежно від ситуації з поширенням COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
штрафы
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Для объективности мог бы упомянуть Швецию где нет таких условий карантина. Лицемер!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
отныне - тюремный режим для всего населения Украины. Так приказали западные хозяева установленного в Украине режима Идиократии.
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