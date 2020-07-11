В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала регіони, які накриє буря

У неділю, 12 липня, в західних і північних областях України очікується зниження температури до +12+18 градусів та буря.

На решті території країни буде спекотна погода в межах +28+33 градуси, повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталія Діденко.

"Дощі, грози, місцями сильні зливи та шквали найбільш ймовірні у західних, північних областях та на Вінниччині", – зазначила вона.

Карта погоди

У південних, східних і в більшості центральних областей прогнозується яскраве палюче сонце.

У Києві, 12 липня, очікується висока температура повітря +28+30 градусів. Але в другій половині можливий дощ з грозою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня на заході України прогнозується погіршення погодних умов. Очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м / с.

Додамо, що за прогнозом синоптиків, 11 і 12 липня в Україну повернеться спекотна погода, а на заході пройдуть дощі з грозами.