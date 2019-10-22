В Україні різко похолодає: синоптикиня сказала, коли закінчиться "бабине літо"

Вже з понеділка, 28 жовтня, в Україну прийде похолодання. Так, суттєво знизиться температура з наступного тижня у Києві.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook. Вона порадила увімкнути опалення ближче до кінця місяця.
"Далі, вже кінець жовтня і початок листопада вріже нічними морозами, хоч і невеликими, але все ж і зниженням денної температури повітря до +2...+7 градусів", – додала синоптикиня.
В Україну йде похолодання
Gismeteo
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні. Стало відомо, коли випаде сніг.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".