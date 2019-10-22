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22 жовтня • оновлено в 09:58
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В Україні різко похолодає: синоптикиня сказала, коли закінчиться "бабине літо"

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Вже з понеділка, 28 жовтня, в Україну прийде похолодання. Так, суттєво знизиться температура з наступного тижня у Києві.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook. Вона порадила увімкнути опалення ближче до кінця місяця.

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Тепло і сонячно: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

"Далі, вже кінець жовтня і початок листопада вріже нічними морозами, хоч і невеликими, але все ж і зниженням денної температури повітря до +2...+7 градусів", – додала синоптикиня.

В Україну йде похолодання

В Україну йде похолодання

Gismeteo

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні. Стало відомо, коли випаде сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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