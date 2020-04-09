В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала дати

З наступного тижня до України прийде різке похолодання до 5-10 градусів тепла.

Похолодання настане 14 і 15 квітня, повідомила в Telergam синоптикиня Наталія Діденко.

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За її словами, до найближчого понеділка протримається потепління, але у вівторок-середу, 14-15 квітня, температура повітря різко впаде до +5+10.

Також підуть дощі, місцями навіть із мокрим снігом, буде сильний вітер, а в ніч проти середи, 16 квітня, очікуються заморозки.

Відновиться тепла погода вже з 16 квітня.

Діденко нагадала, що під час Вербної неділі погода завжди вередує. "Тому не лякайтеся, шкарпетки теплі далеко не ховайте, таблетки від голови й артеріального тиску теж тримайте поруч", – порадила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 10 квітня, погода в Україні буде теплою, але дощовою і вітряною. Так, у деяких регіонах очікуються навіть шквали.

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