У найближчі 5 днів в Україні знизиться температура повітря і погода змінитися з дощової на суху.

Такий прогноз в інтерв'ю "Фактам" у п'ятницю, 13 березня, озвучила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Так, 13 березня дощі можливі на заході, півночі та в центрі України, на півдні буде сухо, швидкість вітру – близько 12 метрів на секунду. Вдень у Закарпатській області повітря прогріється до 10-11 градусів тепла, а на півдні температура досягне +19 градусів.

Погода в Україні 13 березня

За словами метеорологині, в суботу, 14 березня, в Україну прийде холодне арктичне повітря. У північних і західних областях можливий дощ із мокрим снігом. Температура знизиться.

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Погода в Україні 14 березня

У неділю, 15 березня, в Україні буде сухо, швидкість вітру – близько 12 метрів на секунду. Вдень на заході та півночі країни стовпчики термометрів покажуть лише 3-5 градусів тепла.

Погода в Україні 15 березня

У понеділок, 16 березня, у всіх областях України очікується суха погода. Вдень на сході країни стовпчики термометрів покажуть плюс 3-5 градусів, а на заході піднімуться до позначки плюс 12 градусів. Вночі в північних областях очікується до -6 градусів.

Погода в Україні 16 березня

У вівторок, 17 березня, на всій території України також сухо, швидкість вітру – близько 12 метрів на секунду. У Сумській і східних областях вдень плюс 5-7 градусів, а в південних і західних регіонах денна температура – 12 градусів тепла.

Погода в Україні 17 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували, що березень-2020 на Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

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