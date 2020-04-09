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9 квітня • оновлено в 17:31
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В Україні різко похолодає та підуть дощі: де зіпсується погода

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У п'ятницю, 10 квітня, в Україні різко зміниться погода – температура повітря впаде та почнуться дощі.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

  • Опади накриють центр, північ і схід України.

  • На заході й півдні буде сонячно з проясненнями.

  • Тепло очікується на сході та півдні. У західних областях, де 9 квітня було до +22, прогнозують максимум +13.

  • Температура повітря вночі по всій країні становитиме +6...+8.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня

politeka.net

На заході буде найхолодніше. Стовпчики термометрів покажуть удень +11...+13. Очікується мінлива хмарність.

У Житомирській та Вінницькій областях буде також до +13, проте регіони накриють дощі. Аналогічну погоду прогнозують на Київщині та Черкащині, а також у північних регіонах.

Погода в України 10 квітня

Погода в України 10 квітня

Скриншот

У центральних Полтавській та Кіровоградській областях буде до +14. Також прогнозують дощі.

На сході й півдні України буде найтепліше. Повітря прогріється до максимальних +19 на Одещині, однак опади принесуть прохолоду.

Прогноз погоди в Києві на 10 квітня

Прогноз погоди в Києві на 10 квітня

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що з 9 і до 16 квітня буде мінлива погода. Кілька днів буде сухо й тепло, іноді йтиме дощ і стане холодніше.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
погода
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Кисельова Олександра
Кисельова Олександра
На даний момент дощ - це покращення погоди, а не псування. Земля така суха, що аж страшно. Я живу на Черкащині. Дощ зараз дуже потрібний .
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