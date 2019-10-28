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28 жовтня • оновлено в 06:12
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В Україні різко погіршіться погода: синоптики дали точний прогноз

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В Україні в понеділок, 28 жовтня, різко знизиться температура повітря, а на заході країни пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. При цьому найхолодніше буде в західних регіонах України, а також в центрі.

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Накриє дощ і різке похолодання: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Тут температура опуститься до +11...+13 градусів. На заході очікуються невеликі дощі, а в центрі буде сухо. На сході України +15...+17 градусів, на півдні до +17, без опадів.

У Києві в понеділок буде сонячна і суха погода. Температура повітря очікується в межах +11...+13 градусів.

В Україні різко погіршіться погода: синоптики дали точний прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що початок листопада в Україні буде погожим, а температура повітря ще протримається вище нуля. В окремих регіонах країни можливі невеликі дощі. Зовсім холодно в країні стане лише в кінці листопада.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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