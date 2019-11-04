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4 листопада • оновлено в 12:33
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В Україні різко погіршиться погода: синоптики дали прогноз

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На території України у понеділок, 4 листопада, різко погіршиться погода. Очікуються пориви вітру аж до 15-20 м/с.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Синоптики опублікували відповідну карту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також на Закарпатті та в Карпатах передбачаються значні дощі. Мешканців України попередили про I рівень небезпеки, жовтий.

В Україні різко погіршиться погода

В Україні різко погіршиться погода

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Мороз -20 і багато снігу: синоптики уточнили прогноз на зиму в Україні
Прогноз погоди в Україні. Карта

Прогноз погоди в Україні. Карта

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав докладний прогноз погоди на листопад в Україні, попередивши про морози і сніг.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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