В Україні різко погіршиться погода: синоптики дали прогноз

На території України у понеділок, 4 листопада, різко погіршиться погода. Очікуються пориви вітру аж до 15-20 м/с.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Синоптики опублікували відповідну карту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також на Закарпатті та в Карпатах передбачаються значні дощі. Мешканців України попередили про I рівень небезпеки, жовтий.

В Україні різко погіршиться погода

Прогноз погоди в Україні. Карта Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав докладний прогноз погоди на листопад в Україні, попередивши про морози і сніг.

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