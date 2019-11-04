В Україні різко погіршиться погода: синоптики дали прогноз

На території України у понеділок, 4 листопада, різко погіршиться погода. Очікуються пориви вітру аж до 15-20 м/с.
Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Синоптики опублікували відповідну карту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Також на Закарпатті та в Карпатах передбачаються значні дощі. Мешканців України попередили про I рівень небезпеки, жовтий.
В Україні різко погіршиться погода
Прогноз погоди в Україні. Карта
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Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав докладний прогноз погоди на листопад в Україні, попередивши про морози і сніг.
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