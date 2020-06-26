В Україні річки знову вийдуть із берегів: рятувальники попередили про нову хвилю потопів

В Україні упродовж 26-29 червня знову очікується підвищення рівнів води у річках. Це може призвести до затоплення сільськогосподарських угідь та автошляхів.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники назвали найнебезпечніші місця, де можуть бути підтоплення.

Так, з п’ятниці по неділю на річках басейну Прип’ятi очікуються підйоми рівнів води на 0,1-0,7 м порівняно із ситуацією на 24 червня. Місцями спостерігатиметься подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ і сінокосів бiля смт Любешiв.

Крім цього, 26 червня внаслідок проходження паводкової хвилі на р. Тиса очікуються підвищення рівнів води бiля м. Чоп – на 1,2 -1,7м над рівнями станом на ранок 25 червня. Теж із виходом води на заплаву.

Водночас у верхів’ї Дністровського водосховища біля с. Рухотин (Хотинський р-н Чернiвецької обл.) цього дня очікується добігання паводкової хвилі із затопленням заплави, сільськогосподарських угідь, а також часткове затоплення прирічкової інфраструктури.

Рятувальники попередили про небезпеку виходу річок із берегів

В п’ятницю й суботу, в результаті проходження високого дощового паводку на Дністрі й утримання скидів із Дністровської ГЕС 2000–2050 куб. м/с, рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський утримуватиметься на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки. За даними рятувальників, він може досягнути небезпечних позначок затоплення об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль й окремих населених пунктів у Вінницькій області.

Також 27-29 червня, через проходження дощового паводку на р. Дністер, біля с. Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м. Наслідком може стати вихід води заплаву, затоплення траси Одеса – Рені, городів та господарських об’єктів в с. Яськи, м. Біляївка на Одещині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сильні дощі на заході України призвели до страшних наслідків. Декілька днів річки виходили з берегів, зсуви руйнували дороги, а гірські струмки перетворилися на потоки. Стихія забрала життя трьох осіб. Нині постраждалі підраховують збитки.