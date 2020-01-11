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11 січня • оновлено в 20:04
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Отруйним газом накрило кілька областей України: де зафіксовано рекордне забруднення повітря

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У суботу, 11 січня, Київ і частину Київської області, а також північно-східні регіони країни накрила хмара чадного газу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава комітету РКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко. Він опублікував відповідні скріншоти із сайту windy.com.

Як написав Попенко, над Україною знову зафіксовано найвищу концентрацію CO в світі, "що можна порівняти з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркської агломерації".

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"Знову історія повторюється, і знову наш Гідрометцентр мовчить. Половина території України вкрита величезною хмарою концентрації СО, й українці не мають жодної інформації про те, чим вони дихають", – обурився він.

Забруднення повітря

Забруднення повітря

Колаж

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що було проведено заміри повітря і прилади зафіксували перевищення пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту тільки в трьох місцях – Бессарабська площа, Оболонський проспект і Деміївська площа.

За його словами, в інших місцях стан повітря в Києві повністю відповідає стандартам мегаполісу, тобто, без небезпечних забруднень.

Отруйним газом накрило кілька областей України: де зафіксовано рекордне забруднення повітря

facebook.com/people/Олег-Попенко

Додамо, станом на 18:20 11 січня, згідно з даними windy.com, хмара CO змістилася на північний схід від української столиці. Її центр перебуває над Росією – поблизу міст Липецьк і Воронеж.

В Україні повітря залишилося забрудненим у Харківській, Дніпропетровській областях, частині Запорізької та Луганської.

Карта рівня CO в повітрі (на 18:20 11 січня)

Карта рівня CO в повітрі (на 18:20 11 січня)

Скріншот

Карта рівня CO в повітрі (на 18:20 11 січня)

Карта рівня CO в повітрі (на 18:20 11 січня)

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL докладно дізнався, чому країну в кінці жовтня накрило смогом. Ймовірні причини цього – промислові викиди, а також горіння торфовищ.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна
Тег
фотографии
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