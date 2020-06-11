В Україні рекордна кількість хворих COVID-19 за добу: з'явилася статистика МОЗ на 11 червня

Карина Бондаренко Суспільство 08:16, 11.06.2020 Оновлено: 08:22, 11.06.2020

Станом на ранок четверга, 11 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 070 випадків коронавірусної інфекції. З них 689 було виявлено за минулу добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Від COVID-19 в країні померли вже 854 людей (+21 за добу), а 13 141 пацієнтів (+372) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Новина доповнюється...

Раніше OBOZREVATEL писав, що кількість заражених коронавірусом в Україні і світі становить майже 7,5 млн. За останню добу статистика зросла на 134 705 інфікованих.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

ЗЕ-уряд почав реалізацію ЙОББІК-програми в Закарпатті?

"У реанімації дали підписати відмову від лікування". Відверта розповідь вдови волонтера Віталія Панича

Danone відмовилася від реклами з другом "ДНР" Пореченковим

План Зеленського щодо повернення до Росії: 12 таємних пунктів

В Україні різко подорожчає абонплата на газ: скільки тепер заплатить сім'я