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11 червня • оновлено в 08:25
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В Україні рекордна кількість хворих COVID-19 за добу: з'явилася статистика МОЗ на 11 червня

  • Станом на 11 червня в Україні підтверджено 29 070 випадків інфікування коронавірусом

  • У порівнянні з попереднім днем за минулу добу кількість хворих збільшилася – 689 нових заражених

  • Від COVID-19 в країні померли 854 людини, а 13 141 повністю побороли хворобу

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Станом на ранок четверга, 11 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 070 випадків коронавірусної інфекції. З них 689 було виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 854 людей (+21 за добу), а 13 141 пацієнтів (+372) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

В Україні рекордна кількість хворих COVID-19 за добу: з'явилася статистика МОЗ на 11 червня
В Україні рекордна кількість хворих COVID-19 за добу: з'явилася статистика МОЗ на 11 червня

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Раніше OBOZREVATEL писав, що кількість заражених коронавірусом в Україні і світі становить майже 7,5 млн. За останню добу статистика зросла на 134 705 інфікованих.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

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