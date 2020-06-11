Інфекціоніст попередив про різке зростання хворих COVID-19 в Україні. Детальний прогноз на червень

В наступні два тижні, до 25 червня, захворілих на коронавірус в Україні побільшає, уряд може повернути карантин, аби не допустити ще більшого спалаху.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру здоров'я Володимир Курпіта, коментуючи рекордну кількість інфікованих за 10 червня. Хворобу діагностували у 689 українців.

"Тенденція тривожна. Карантин послабили, а люди почали нехтувати особистими заходами безпеки. Контакти зростають, через спеку вони починають збиратися в торгових центрах, тому протягом тижня-двох можливе зростання статистики інфікування. Уряд може посилити карантин, що викличе соціальне невдоволення. Владою було зроблено чимало комунікаційних помилок, включно з візитом президента в кафе на Хмельниччині, де нехтували епідеміологічними засадами. Люди задають питання, чому їм можна, а нам ні?" – наголосив лікар.

Коронавірус в Україні

Разом з тим, він не взявся робити прогнози на першу половину липня, оскільки є "чимало чинників, які впливають на захворюваність".

При цьому він наголосив, що дані на 10 червня – це забір, зроблений 5-7 днів тому і нема сенсу порівнювати щоденні результати, краще орієнтуватися на щотижневі.

Віцепрезидент Національної академії наук України Анатолій Загородній, де моделюють поширення епідемії коронавірусу, в нещодавньому інтерв'ю OBOZREVATEL називав три ймовірні прогнози. За одним із них, в Україні може бути друга хвиля епідемії.

Однак, за словами колишнього міністра Тимофія Милованова, карантин в Україні не потрібно повертати, навіть якщо загине більше людей.