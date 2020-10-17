В Україні – рекорд із COVID-19: "пронесло" тільки дві області

Мирослав Семенюк Суспільство 09:18, 17.10.2020 Оновлено: 09:28, 17.10.2020

У регіонах України різко підскочила кількість нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

Згідно з даними сайту РНБО, тільки в двох областях зафіксовано менше ніж 100 випадків за добу – в Кіровоградській (44) та Запорізькій (97).

Водночас найбільше випадків коронавірусу виявили в Києві – 598, Одеській області – 506, Харківській – 472 і Дніпропетровській – 464 випадки.

РНБО
РНБО
РНБО
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 жовтня в Україні офіційно підтверджено 293 641 випадок коронавірусної інфекції. З них 6 410 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Радник Зеленського пояснив суть ідеї щодо Донбасу

Гончаренко про опитування Зеленського перед виборами: йому 42 роки і він не лох, а нас тримають за лохів

У нас "паперова армія", з бригади можна вивести до 150 осіб, – Арахамія

Дружина Порошенка розповіла про самопочуття п'ятого президента після COVID-19

Зеленський сказав, що може завершити війну на Донбасі в будь-який день