В Україні – рекорд по кількості госпіталізацій з COVID-19: медик попередив про колапс в лікарнях

В Україні за минулу добу з коронавірусом (COVID-19) госпіталізували 3001 особу, що стало новим рекордом. Таким чином, можна говорити про провал первинної ланки – в протоколі ведення пацієнта сімейним лікарем в перші дні захворювання щось не працює.

Таку думку в Facebook висловив головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький. Медик зазначив, що 11 днів тому в Україні було приблизно 12 тисяч нових випадків інфікування, тобто практично кожен четвертий потрапив в стаціонар.

"У чому проблема? Самолікування пацієнтів? Не думаю. За останній місяць ми побачили кампанію за те, щоб не приймати вдома антибактеріальних препаратів, налякали всіх прийомом стероїдів і рекомендували не знижувати температуру в різних інформаційних зверненнях, а також почали розповідати сімейним лікарям, що тактика спостереження і прийом вітамін є мега ефективними! Антибіотик не лікує вірус! Тепер бачимо результат. Антибіотик лікує пацієнтів з ускладненням COVID-19 – це повинно бути меседж для населення!" – зазначив він.

Лікар підкреслив, що COVID-19 – не грип і не вірус, а захворювання, яке почало протікати дуже агресивно.

"Я не думаю, що коронавірус сильно змінився, але те, що ми пішли не в правильному напрямку ми зрозуміємо вже через 10 днів, коли в лікарнях виявиться 30 тисяч нових пацієнтів, за 20 днів 60 тисяч пацієнтів! Чи готові ми до такої кількості? Думаю, ліжка будуть, але кисню, медиків і ліків навряд чи буде вистачати", – сказав він.

Жиравецький запропонував для запобігання поширенню вірусу змінити алгоритм лікування пацієнта з перших днів захворювання вдома.

"Життя показує, що теорія і практика часто відрізняються, а якщо ми не змінимо нашої тактики, ми побачимо дуже скоро, що таке колапс медицини і ніякі локдауни нам не допоможуть. Це моя особиста думка, не претендую на те, що вона єдино правильна, але ми повинні починати аналізувати, тому що без аналізу ми просто з закритими очима рухаємося в прірву", – підсумував медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Жиравецький сказав, що для того щоб дізнатися справжню кількість інфікованих коронавірусів в Україні, офіційну статистику потрібно помножити на чотири або п'ять.