В Україні реальна кількість смертей від COVID-19 у 2-3 рази більша, – математик

В Україні кількість смертей від наслідків коронавірусу насправді може бути в два-три рази більшою, ніж свідчить офіційна статистика (14,2 тис. випадків).

Про це заявив заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук Ігор Бровченко. У коментарі "КП в Україні" він пояснив розбіжність між смертністю від COVID-19 і надлишковою, яка перевищує першу.

За словами математика, летальність не є постійним параметром. На неї може впливати погода, економіка, кількість і вік населення. Порівнювати її в один і той же часовий відрізок, але в різні роки не можна.

"Але загалом можна оцінити декілька попередніх років і накласти на смертність, яку спостерігаємо зараз. Якщо в середньому за день помирає до 1600 осіб по всій Україні, то до початку листопада, а дані приходять із запізненням, зафіксовано вже 2000-2100 смертей за день", – підкреслив фахівець.

Бровченко каже, що надлишковою смертністю вважається приблизно 500-600 летальних випадків за добу. Водночас в Україні щоденна смертність від коронавірусу, за офіційними даними, становить на рівні 200 випадків. Математик вважає, що певний ефект у цьому міг дати карантин вихідного дня.

"Це означає, що смертей, так чи інакше пов'язаних із COVID-19, насправді в 2-3 рази більше. Тому що, крім цієї пандемії, інших катаклізмів немає", – пояснив він таку розбіжність між "ковідною" і надлишковою смертністю.

За його словами, подібне спостерігається і в інших країнах світу. Він пояснює це тим, що дані про кількість смертей від коронавірусу приходять із запізненням.

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