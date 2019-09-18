Головна Новини
18 вересня • оновлено в 10:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні раптово випав перший сніг: фото

4.9т Читати матеріал російською

В Україні в середу, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг.

Метеоявище помітили на горі Піп-Іван. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

"За станом на 08:00 18.09.2019 на горі Піп-Іван Чорногірський хмарно, вітер пн. п-з. 5-6 м/с. Температура повітря 0 градусів. Падає дрібний сніг", – йдеться в повідомленні.

В Україні раптово випав перший сніг: фото

Частково припорошило снігом і Буковель, судячи з камер спостереження. Температура повітря тут вранці 18 вересня знизилася до +1 градуса.

В Україні раптово випав перший сніг: фото
Новини
Випаде перший сніг! Синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні

Нагадаємо, на 18 вересня синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Вночі в західних областях, вдень також і в усіх інших регіонах – пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну правильно два кілометри вгору тож -12 градусів...у Львові наприклад метрів чотириста над море і +10, а на піп Іван 0
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel