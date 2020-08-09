В Україні п'ять регіонів стали лідерами з COVID-19: у кожному більше ста нових хворих

Вікторія Довгань Суспільство 10:48, 9.08.2020 Оновлено: 11:34, 9.08.2020

Станом на ранок 9 серпня регіонами з найбільшою кількістю нових випадків коронавірусу стали Київ, Львівщина, Івано-Франківщина, Харківщина та Буковина.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також він наголосив, що високий приріст захворюваності спостерігається і в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у місті Київ – 120, Львівській області – 125, Івано-Франківській області – 124, Харківській області – 123, Чернівецькій області – 104 та Одеській області – 96", – зазначив очільник МОЗ.

З огляду на тривожну статистику, Степанов звернувся до українців із закликом дбати про своє здоров'я та не нехтувати заходами безпеки.

"Ви бачите, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, стрімко зростає. Ви бачите, що він нікуди не йде. Якщо порівняти цифри, які у нас були щодо захворюваності на початку червня, в середині червня, і що в нас відбувається зараз, то ми зросли майже у 2,5 рази. Ще раз закликаю вас не ставитися легковажно до коронавірусної хвороби. Вона поруч, вона в Україні. І щодня хворіють нові люди. Щодня госпіталізуються люди і щодня помирають. Не нехтуйте, будь ласка, всіма правилами, які є від МОЗ. Будьте здорові!" – наголосив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 80 949 випадків коронавірусної інфекції. З них 1199 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1897 осіб (+18 за добу), а 43 972 пацієнти (+317 за добу) повністю побороли хворобу.

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