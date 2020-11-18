В Україні п'ять регіонів стали епіцентрами COVID-19: у деяких – понад 1000 нових хворих

За минулу добу, 17 листопада, Київ і чотири області стали епіцентрами коронавірусу (COVID-19) в Україні.

Найбільше нових інфікованих виявили в столиці – 1213, Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Відзначимо, що станом на середу, 18 листопада в Україні офіційно зареєстровано 570 153 випадків COVID-19. За останню добу виявлено 12 496 нових випадків зараження. Зокрема, захворіли 535 дітей і 529 медпрацівників.

Додамо, що в Києві коронавірусом усього заразилися 53 855 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада в Україні офіційно підтверджено 11 968 нових випадків інфікування коронавірусом.